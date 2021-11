ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Eon hat sich neue Mittelfrist-Ziele gesetzt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) soll bis 2026 im Kerngeschäft auf 7,8 Milliarden Euro wachsen. Dies entspreche einer jährlichen durchschnittlichen Wachstumsrate von vier Prozent, teilte das Dax -Unternehmen am Montagabend überraschend mit. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll um acht bis zehn Prozent jährlich wachsen und so bis 2026 0,90 Euro erreichen.

Die bisherige Dividendenpolitik von bis zu fünf Prozent Wachstum pro Jahr werde bis dahin verlängert, hieß es in der Mitteilung. Im laufenden Geschäftsjahr plant Eon, eine feste Dividende von 0,49 Euro je Aktie zu zahlen. Zudem will Eon vom kommenden Jahr an bis 2026 rund 27 Milliarden Euro investieren. Am Dienstag veranstaltet Eon einen Kapitalmarkt-Tag. Analysten erwarten hier weitere Details zu den Gesamtinvestitionen und Mittelfrist-Zielen./lew/he