HOT: Valneva hat just in den 15 Minuten, während wir heute mit Gast Dipl.-Ing. Gregor H. Rosinger recorded haben, einen Flashcrash hingelegt (thematisieren wir am Anfang und Ende der Folge https://boersenradio.at/page/podcast/2443/ Der ATX TR gewann am Montag 0,88% auf 7570,78 Punkte. Year-to-date liegt der ATX TR nun 38,5% im Plus. Es gab bisher 142 Gewinntage und 85 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 4,5%, vom Low ist man 38,5% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2021 ist der Montag mit 0,39%, der schwächste ist der Freitag mit -0,1%. Die ATX TR-Stundenentwicklung vom Montag: In der Eröffnungsstunde bis 8 Uhr um 0 fester auf 7504,91 Punkte, dann 7535,55 (9 Uhr), 7563,97 (10 Uhr), 7587,92 (11 Uhr), 7578,95 (12 Uhr), 7580,94 (13 Uhr), 7554,64 (14 Uhr), ...

