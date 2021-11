Halle/MZ (ots) -



Zu Beginn der Pandemie hatten Virologen gewarnt, dass die Herdplatte heiß ist. Nun ist das vom Wohlstand, Sofortzahlungen und Überbrückungshilfen verwöhnte Deutschland in dem Stadium, dass es offensichtlich erst durch Schaden klug wird. Es ist zynisch, wenn der scheidende Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagt, am Ende dieses Winters werden wahrscheinlich alle in Deutschland geimpft, genesen oder gestorben sein. Es ist vor allem deshalb zynisch, weil keine vier Wochen vergangen sind, seit er der Ansicht war, Deutschland könne die epidemische Lage nationaler Tragweite auslaufen lassen, was am Donnerstag tatsächlich geschieht.



