Um die vierte Corona-Welle zu brechen, setzen zahlreiche Länder inzwischen auf Booster-Impfungen. Dabei werden die Drittimpfungen mittlerweile sowohl in Europa als auch in den USA für die breite Bevölkerung ab 18 Jahren empfohlen. An der Börse sorgt dies zum Wochenauftakt für neue Kursfantasie bei der BioNTech-Aktie. Wie DER AKTIONÄR berichtete, gelten die mRNA-Impfstoffe von den Partnern BioNTech/Pfizer sowie Moderna weiter als wichtigste Säulen der Kampagne. Um diese zu beschleunigen, wird in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...