Knapp 20 Prozent der Bevölkerung treiben die übergroße Mehrheit vor sich her und in die Enge. Die, die lautstark und immer häufiger auch gewaltbereit von Verbrechen gegen ihre Freiheitsrechte fabulieren, nehmen uns die reale Freiheit. Seien wir ehrlich: Ob 2-G-plus-Regel (wie nun in Baden-Württemberg von diesem Mittwoch an), Impfpflicht, Boosterkonsequenz, Begrenzungen privater Treffen und vieles mehr - wir hätten es mitgetragen. Nicht die klare Ansage spaltet die Gesellschaft, sondern das gemeinschaftliche Wegducken unter der längst zerfetzten Flagge des Zusammenhalts. Wir alle können diesen neu schaffen - wir alle, die mit offenen Augen gegen die Pandemie antreten.



