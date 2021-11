GameStop begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund fünf Prozent an. Durch diesen Rücksetzer sind die Anteilsscheine jetzt für 240,35 USD zu haben. Sollten Anleger damit alle Vorsicht über Bord werfen oder warten doch noch Stolpersteine auf dem Weg nach oben?

Anleger-Tipp: Mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot in der Jahresend-Rallye auf die Überholspur. Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis anfordern!

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.Für eine ausführliche GameStop-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund sechs Prozent. Dieses Top liegt bei 255,69 USD. Wir werden also Zeuge eines echten Börsenkrimis.

Eher skeptischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...