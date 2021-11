News von Trading-Treff.de DAX am Abend schwächer, die Deutsche Telekom im Aufwind und Zalando wurde abgestraft - die Themen des Tages im Überblick. DAX-Wochenstart im Überblick Der negative Wochenausklang vom Freitag mit einem größeren Minus wurde am Montag erst einmal nicht fortgesetzt. Bereits in der Vorbörse blickten Anleger zunächst nach oben und zeigten bei 16.200 Punkten ein gefestigtes Niveau. Damit notierte der Index direkt nach der XETRA-Eröffnung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...