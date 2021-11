Chengdu, China (ots/PRNewswire) -Anziehung von Investitionen und Talenten für die gesamte Kette mit Industriemitteln in Höhe von 300 Mrd. RMB in den nächsten fünf JahrenAm vergangenen Donnerstag um 15 Uhr Pekinger Zeit fand in der High-Tech-Zone von Chengdu ein Kongress zur Investitionsförderung und Talentvorstellung statt, der 11 Länder und Regionen mit einem Zeitunterschied von 7 Stunden umfasste. 118 Teilveranstaltungen wurden in der ganzen Welt abgehalten, darunter in wichtigen Städten Chinas wie Peking, Shanghai, Shenzhen und Hangzhou sowie in wichtigen Gebieten anderer Länder wie Europa, Japan, Südkorea und Singapur.Der Hauptveranstaltungsort befand sich in der Lobby im ersten Stock des Network Governance Center der High-Tech-Zone Chengdu, wo der zuständige Verantwortliche der High-Tech-Zone Chengdu den Vertretern von international renommierten Industriekammern und Verbänden, Think Tanks, wissenschaftlichen Forschungsinstituten, Investitionsbotschaftern und -institutionen, Botschaften und Konsulaten, Banken, Fonds, Investmentbanking- und Finanzinstituten aus aller Welt sowie "Minshan Action"-Teams und Branchenexperten eine umfassende Vorstellung machte.In den nächsten fünf Jahren wird die High-Tech-Zone Chengdu in großem Umfang "Partner" rekrutieren und 300 Milliarden Yuan an Industriefonds durch die Investitionen der Regierung und die Hebelwirkung des Sozialkapitals auflegen, um ein System für Lebenszyklus-Investitionen und Finanzierungsdienstleistungen - von Angel-Investitionen bis hin zur Finanzierung von Börsennotierungen - für das Wachstum von Unternehmen in der High-Tech-Zone Chengdu zu schaffen, politische Dividenden in größtmöglichem Umfang freizusetzen und danach zu streben, in mehreren Segmenten Industriespitzen mit globalem Einfluss zu schaffen, um den Aufbau der High-Tech-Zone Chengdu zu einem High-Tech-Park von Weltklasse zu unterstützen."Durch die Verknüpfung verschiedener Marktteilnehmer und Elemente wie Spitzentalente, Spitzentechnologien, führende Unternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen, die eine wichtige Rolle bei der Stärkung und Ergänzung der Kette spielen, werden die Industrieinvestitionsfonds der industriellen Entwicklung der High-Tech-Zone Chengdu neue Impulse verleihen, Unternehmen zum Eintritt in den Kapitalmarkt führen, Unternehmen bei der Integration in vor- und nachgelagerte Bereiche der industriellen Kette unterstützen, den Industrien in der High-Tech-Zone Chengdu helfen, ein solides Fundament zu legen und die Kette zu stärken, und ein Mekka für technologische Innovation und industrielle Entwicklung aufbauen." Die High-Tech-Zone Chengdu wird die ursprüngliche Mission "Entwicklung von Hochtechnologien und Verwirklichung der Industrialisierung" beibehalten und die Chancen der Zeit, wie die Belt and Road Initiative, die Entwicklung des Westens Chinas in der neuen Ära und den Bau des Wirtschaftskreises Chengdu-Chongqing, ergreifen, sich aktiv in das neue Entwicklungsmuster des "dualen Zyklus" zu integrieren und die Führung beim Bau der Western China (Chengdu) Science City zu übernehmen, um Chengdu dabei zu helfen, die Entwicklung eines Parkstadt-Demonstrationsgebiets zu beschleunigen, das das neue Entwicklungskonzept umsetzt, und den Bau wichtiger Wachstumspole und neuer Antriebskräfte für eine hochwertige Entwicklung im ganzen Land zu beschleunigen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1693791/1.jpgPressekontakt:Luo Qin+86-13540041086834784814@qq.comOriginal-Content von: Chengdu High-tech Zone, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113938/5080001