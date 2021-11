Shanghai (ots/PRNewswire) -Human Horizons kündigt den HiPhi Z - Digital GT anNach seinem ersten Flaggschiff, dem HiPhi X, hat das branchenführende Unternehmen für neue Mobilität und intelligente Fahrtechnologie, Human Horizons, in dieser Woche Einzelheiten zu seinem neuesten Produkt in der HiPhi-Reihe bekannt gegeben. Der brandneue ultra-futuristische Digital-GT, der HiPhi Z, wird als etwas aus Science-Fiction gepriesen, da er modernste technologische Raffinesse mit einer menschlichen Note kombiniert, um ein Auto zu schaffen, das lebendig ist und eine menschenähnliche Seele hat.Die Inspiration für den HiPhi Z findet sich in den Konzepten von Raum und Zeit, wobei das Fahrzeug im Wesentlichen die Rolle eines Kanals in die Zukunft spielt. Er bringt die Vorstellungen von einem Auto aus 20 Jahren Zukunft in die heutige Zeit.In Anlehnung an die Worte des berühmten Physikers Albert Einstein sagte der Gründer und CEO von Human Horizons, Ding Lei: "Als er über die Fortschritte in der Transporttechnologie nachdachte, sagte Einstein, dass man ein Auto nicht so lieben kann wie ein Pferd, da das Pferd menschliche Gefühle hervorruft, wie es Maschinen nicht tun können. In diesem Sinne sehen wir die Sehnsucht der Menschen nach einer echten Verbindung mit der Welt um sie herum, und durch den Einsatz der neuesten intelligenten Technologie haben wir genau das mit dem HiPhi Z erreicht. Wir haben dem Fahrzeug eine 'digitale Seele' verliehen, die ihm eine Tiefe und Persönlichkeit verleiht, so dass die Besitzer eine menschenähnliche Interaktion und ein Gefühl erleben können."Als prominente Führungspersönlichkeit in der chinesischen Automobilindustrie verfügt Ding Lei über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche, in Hightech-Parks und im Stadtmanagement und hat in wichtigen Geschäftsbereichen wie grenzüberschreitenden Fusionen und Übernahmen große Erfolge erzielt. Er war Vizepräsident der SAIC-Gruppe und General Manager von Shanghai General Motors (SGM), war an der Gründung von SGM beteiligt und gründete das SGM/Pan Asia Automotive Technology Center. Seit der Gründung von Human Horizons im Jahr 2017 fungiert Ding Lei als Chairman und CEO mit der Vision, zukunftsfähige Mobilitätslösungen anzubieten. Sein Streben nach Veränderung wird durch seine Mission verkörpert, zu einer Ära der "intelligenten Autos, des intelligenten Verkehrs und der intelligenten Städte" beizutragen.Der HiPhi Z soll auf der Internationalen Automobilausstellung in Peking im April 2022 vollständig vorgestellt werden. Dies wird das zweite Flaggschiffmodell von Human Horizons sein, das der Vision des Unternehmens entspricht, "Konzeptautos" in die wirkliche Welt zu bringen.Nach der Enthüllung im April 2022 wird Human Horizons mit der Annahme von Kaufreservierungen beginnen und noch vor Jahresende mit der Massenproduktion starten. Wie beim HiPhi X wird erwartet, dass die meisten technischen Details vom serienreifen Prototyp auf die tatsächliche Serienversion übertragen werden, um der Welt einmal mehr die Innovationsfähigkeit von Human Horizons zu beweisen. Zusammen mit den Einzelheiten des HiPhi Z wurde auch die Human Horizons-Initiative "Captain Z" zur Rekrutierung von Mitgestaltern angekündigt, die darauf abzielt, immer mehr leidenschaftliche Menschen in die gemeinsame Entwicklung des HiPhi Z einzubeziehen.Human Horizons hat sich im Wesentlichen der Innovation und Qualität verschrieben. Mit modernsten Technologien und allen Merkmalen, die in Luxusfahrzeugen zu finden sind, definiert das Unternehmen ein neues Fahrzeugsegment: TECHLUXE®. In Zukunft wird dieser Fokus auf Innovation und das Ausloten der Grenzen der Mensch-Maschine-Interaktion weiterhin neue und einzigartige Fahrerlebnisse für zukunftsorientierte Menschen auf der ganzen Welt schaffen.Informationen zu HiPhiHiPhi ist eine Premiummarke, die von Human Horizons geschaffen und von ihren Nutzern weiterentwickelt wurde. Die HiPhi-Reihe besteht aus intelligenten, vollelektrischen Fahrzeugen mit einer leichten Aluminium-Stahl-Hybrid-Konstruktion und nachhaltigen, veganen Ledern und recycelbaren Materialien, die den nachhaltigen Charakter der EV-Produkte von Human Horizons unterstreichen.Informationen zu Human HorizonsDie Human Horizons Group Inc. widmet sich der Forschung und Entwicklung innovativer intelligenter Mobilitätstechnologien sowie der Kommerzialisierung zukunftsweisender intelligenter Fahrzeuge. Darüber hinaus entwickelt Human Horizons intelligente Transportlösungen als integralen Bestandteil von Smart Cities, die die menschliche Mobilität neu definieren werden.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete" Aussagen darstellen können. 