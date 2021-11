Vancouver, British Columbia, 23. November 2021 - Universal Copper Ltd. ("Universal Copper" oder das "Unternehmen") (TSX Venture: UNV) (Frankfurt: 3TA1) freut sich, ein Update zur Explorationssaison 2021 in Poplar, dem Vorzeige-Kupferprojekt des Unternehmens ("Poplar"), 88 Kilometer südwestlich von Houston, B.C., zu geben.

Universals Aktivitäten in Poplar im Jahr 2021 umfassten ein Bohrprogramm über 6 Bohrlöcher und 3000 Meter und die Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung im Vorkommen Poplar, eine eingehende Prüfung historischer Explorationsdaten außerhalb des eigentlichen Vorkommens Poplar und den Abschluss von zwei Akquisitionen, mit denen die Liegenschaft auf 61.600 Hektar erweitert wurde.

Clive Massey, CEO und President von Universal Copper, kommentierte: "Wir schließen ein äußerst arbeitsreiches und erfolgreiches Jahr in Poplar ab und warten mit Spannung auf die Analyseergebnisse des Programms 2021. Wir erweiterten den Umfang der Mineralressourcenschätzung Poplar und identifizierten 9 Ziele hoher Priorität in der Liegenschaft. Wir erwarten ein noch arbeitsreicheres Jahr 2022, in dem wir Porphyr-Experten beauftragen, das Bohrprogramm entscheidend zu erweitern und mit Explorationsarbeiten in einigen der Prioritätsziele in der Liegenschaft beginnen wollen".

"Es wird erwartet, dass der weltweite Bedarf an Kupfer noch weiter steigen wird, aufgrund der unverzichtbaren Rolle, die Kupfer in modernen Technologien, wie z. B. bei elektrischen Fahrzeugen, Mobiltelefonen, Elektronik und Computer-Hardware, spielt. Der ständig wachsende Bedarf wird Kupferpreise weiterhin nach oben treiben", fuhr Herr Massey fort.

Mineralressourcenschätzung

Ashton and Robb aktualisierten die Poplar-Mineralressourcenschätzung und integrierten die Bohrprogramme aus den Jahren 2018 und 2019. Das Vorkommen Poplar enthält eine unverwässerte angedeutete Mineralressource von 152,3 Millionen Tonnen mit Gehalten von 0,32 Prozent Kupfer, 0,009 Prozent Molybdän, 0,09 Gramm Gold pro Tonne (g/t Gold) und 2,58 g/t Silber und eine unverwässerte vermutete Mineralressource von 139,3 Millionen Tonnen mit Gehalten von 0,29 Prozent Kupfer, 0,005 Prozent Molybdän, 0,07 g/t Gold und 4,95 g/t Silber. Der technische Bericht zur Unterstützung der Mineralressourcenschätzung ist unter Universal Coppers Profil auf SEDAR verfügbar.

Periphere Ziele

Mercator Geological überprüfte die Sammlung historischer Daten zum Rest der Liegenschaft Poplar. Die Prüfung war auf 9 Zielgebiete konzentriert, die durch historische Exploration, geochemische Untersuchungen, hauptsächlich an der Oberfläche, Kartierung und einige geophysikalische Bodenuntersuchungen, eine luftgestützte magnetische Untersuchung aus dem Jahr 2009, eine elektromagnetische Untersuchung und eine Langwellen-Infrarot-Untersuchung (LWIR) aus dem Jahr 2017 definiert waren. Ziele höherer Priorität umfassten Copper Pond, Pumpernickel und Alder, mit den sechs weiteren Zielen Hemlock, Aspen, Lily, Birch, Spruce und Duck Lake. Siehe Pressemeldungen von Universal vom: 4. April 2021, 27. April 2021 und 4. Mai 2021.

Erweiterung der Liegenschaft

Universal schloss die Akquisition zweier Liegenschaften ab und fügte durch den Kauf von Poplar Copper Corp. 18.000 Hektar im Süden, Osten und Westen hinzu und weitere 4.631 Hektar im Südwesten durch den Kauf von BA Copper Corp.

Beauftragung eines Marketingunternehmens

Das Unternehmen schloss eine Vereinbarung über Werbe- und Promotion-Dienstleistungen mit Vastani GmbH ("Vastani") über eine Laufzeit von sechs Wochen ab 9. November 2021 ab. Im Rahmen der Vereinbarung wird Vastani Dienstleistungen in Bezug auf Inhalt- und Markengestaltung, Werbegestaltung, Steuerung von Werbeverkehr und Generierung von Leads, Erstellung von Frage-und-Antwort-Artikeln und Podcasts, Betreuung der sozialen Medien, Verbreitung von Pressemeldungen und Redaktionsdienste erbringen. Vastani wird über die Laufzeit der Vereinbarung einen Gesamtbetrag von 110.000 Euro in bar und 795.000 Aktienoptionen (ausübbar zu einem Preis von 0,10 Dollar), in Übereinstimmung mit dem Aktienoptionsplan des Unternehmens, erhalten. Weder Vastani noch seine verbundenen Unternehmen besitzen derzeit Wertpapiere des Unternehmens. Vastani und das Unternehmen sind unabhängige und nicht verbundene Entitäten.

Über Poplar

Das 61.600 Hektar große Projekt Poplar enthält eine aktuelle unverwässerte angedeutete Mineralressource von 152,3 Millionen Tonnen mit Gehalten von 0,32 Prozent Kupfer, 0,009 Prozent Molybdän, 0,09 Gramm Gold pro Tonne (g/t Gold) und 2,58 g/t Silber und eine unverwässerte vermutete Mineralressource von 139,3 Millionen Tonnen mit Gehalten von 0,29 Prozent Kupfer, 0,005 Prozent Molybdän, 0,07 g/t Gold und 4,95 g/t Silber. Die Mineralressourcenschätzung unterliegt einem Cut-Off-Wert von 0,20 % Kupfer. Universal Copper warnt Investoren, dass die wirtschaftliche Rentabilität von Mineralressourcen, die nicht Mineralreserven darstellen, nicht erwiesen ist.

Poplar liegt in einer historischen Bergbauregion, 35 Kilometer von der Mine Huckleberry und 42 Kilometer von der Silbermine Equity entfernt, in der geringer Schneefall ganzjährige Arbeiten ermöglicht. Die über Straßen zugängliche Liegenschaft wird von einer 138 Kva-Hydro-Stromleitung durchzogen und ist 88 Kilometer von Houston und 400 Kilometer Bahnlinie vom Tiefwasserhafen Prince Rupert entfernt.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von R. Tim Henneberry, P.Geo. (BC), einem Mitglied des Advisory Board des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Universal Copper

Universal Copper Ltd. ist ein in Kanada ansässiges Kupferexplorationsunternehmen, das in der Akquisition und Exploration von Kupferliegenschaften tätig ist. Das Geschäftsführungsteam des Unternehmens verfügt über jahrelange Erfahrung in Exploration, Finanzwesen und effizienter Führung von börsennotierten Unternehmen. Universals Schwerpunkt liegt derzeit in der Entwicklung des Kupferprojekts Poplar, eines der am weitesten entwickelten Kupferprojekte in der Vorproduktionsstufe in British Columbia mit einer historischen Ressource gemäß 43-101.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

"Clive Massey'

Clive H. Massey

President & CEO

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete" Aussagen betrachtet werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Obwohl Universal Copper Ltd. der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Geschäftsleitung von Universal Copper Ltd. zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, übernimmt Universal Copper Ltd. keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsleitung oder andere Faktoren ändern sollten.

