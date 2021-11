Der neue E.ON-Chef Leonhard Birnbaum will mit einem 27 Milliarden Euro schweren Investitionsprogramm das Wachstum des Energiekonzerns vorantreiben. "Wir können heute einen langfristigen Ausblick auf E.ON geben, der geprägt ist von kontinuierlichem, profitablen Wachstum", kündigte Birnbaum am Dienstag anlässlich des Capital Markets Day an.

