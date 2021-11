Die amerikanische WestRock Company (ISIN: US96145D1054, NYSE: WRK) zahlt an diesem Dienstag eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,25 US-Dollar an ihre Aktionäre. Record date war der 10. November 2021. Gegenüber dem Vorquartal (0,24 US-Dollar) ist diese eine Erhöhung um knapp 4 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern 1,00 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 48,14 US-Dollar (Stand: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...