DJ XOLARIS: Chancen und Investitionsmöglichkeiten in Nordamerika aus Sicht eines Private-Equity-Investors

Vaduz (pts005/23.11.2021/07:30) - Die Welt hat sich seit dem Jahr 2020 dramatisch verändert. Noch immer sind wir mit einer tödlichen Pandemie konfrontiert, die offenbar wesentlich auf unseren zu sorglosen Umgang mit der natürlichen Umwelt zurückgeht. In Kombination mit der drohenden Klimakrise wird schmerzlich offensichtlich, dass wir in eine neue politische, soziale und wirtschaftliche Ära eingetreten sind, die zahlreiche Facetten unseres Lebens geändert hat und weitere Bewegung nach sich ziehen wird.

Mit Beginn des Jahres 2021 scheinen sich die Regierungen in den wichtigsten Wirtschaftsregionen darüber bewusst zu sein und sich auf eine umweltbewusstere Ära umgestellt zu haben. Während Kanada erfahrungsgemäß Entscheidungen in diesen Angelegenheiten deutlich früher als Europa oder die Vereinigten Staaten trifft, stellt der amerikanische Markt unverändert die weltweit größte einheitliche Volkswirtschaft mit anhaltend hohen Konsumausgaben und zu Wachstumsunternehmen passenden Rahmenbedingungen.

Syracuse Main, Inc. ist eine Investmentgesellschaft, die das Konzept der Schaffung von "Geschäftskolonien" in Europa und Nordamerika entwickelt, indem sie die Verlagerung vielversprechender kleiner und mittlerer Unternehmen von ihrem Geburtsort auf größere Märkte finanziert.

Das Gründungsteam von Syracuse Main, Inc. verfügt über jahrzehntelange Erfahrungen in den Bereichen Investment Banking, Unternehmensfinanzierung, Risiko-Management, Kapitalbeschaffung sowie Marketing und Werbung in Westeuropa, in den USA und in Südostasien. Diese Erfahrung umfasst sowohl sehr große, börsennotierten multinationalen Unternehmen als auch kleine und mittlere Unternehmen auf drei Kontinenten.

Das Webinar von XOLARIS gibt Einblick in die aktuelle Situation von diversen Branchen und Unternehmen und zeigt auf, welche Geschäftsmodelle in 2022 und auch in den kommenden Jahren die besten Investitionsmöglichkeiten bieten. Anhand von Fallbeispielen werden Faktoren erörtert, welche künftig über den Erfolg einer Private-Equity-Investition entscheidend sein werden und welche Fallstricke vermieden werden müssen.

XOLARIS-Webinar: Chancen und Investitionsmöglichkeiten in Nordamerika aus Sicht eines Private-Equity-Investors Dienstag, 14. Dezember 2021, 15.30 Uhr Anmeldung: https://forms.gle/VuBWdYEqp8s5kYBc8

XOLARIS Gruppe Die XOLARIS Gruppe wird ihre Ausrichtung als internationaler Service AIFM für Real Assets weiter ausbauen. Mit den Standorten Deutschland, Liechtenstein, Frankreich, Hongkong und Singapur sind wir bereits heute in der Lage, unseren Kunden individuelle Strukturierungslösungen anbieten zu können. Getreu unserem Motto "Made with Passion" nehmen wir uns die Zeit, die Bedürfnisse unseren Kunden zu verstehen und diese in individuellen Strukturierungslösungen umzusetzen. Durch unseren integrierten Ansatz von der Strukturierung bis zum Liquidation können wir auch in der Administration bzw. Fondsbuchhaltung sämtliche Wünsche unserer Kunden berücksichtigen.

Mit unserer Marke "Sunrise Capital" betreuen wir Vertriebspartner und Investoren. Sie dient als Schnittstelle zwischen dem AIFM und unseren Kunden und ist Ansprechpartner in allen Fragen rund um das Thema Vertrieb.

