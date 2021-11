Der Halbleiterhersteller spürt nach dem Corona-bedingten Einbruch des Vorjahres eine kräftige Erholung an den Absatzmärkten.Thalwil - Der Halbleiterhersteller U-blox spürt nach dem Corona-bedingten Einbruch des Vorjahres eine kräftige Erholung an den Absatzmärkten. Anlässlich des Investorentreffens vom Dienstag bestätigt das Unternehmen die bisher für 2021 gesetzten Ziele und plant die Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen. An der Halbjahrespublikation im August hatte U-blox seine Prognose fürs Gesamtjahr angepasst.

