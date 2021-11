Als Totalunternehmer baut Implenia fünf Gebäude im neuen Wohn- und Geschäftsquartier "Central Malley" in Lausanne.Dietlikon - Der Baukonzern Implenia hat von der SBB einen Auftrag im Volumen von rund 200 Millionen Franken erhalten. Als Totalunternehmer baue Implenia fünf Gebäude im neuen Wohn- und Geschäftsquartier «Central Malley» in Lausanne, teilte die Gesellschaft am Dienstag mit. Die Gebäude, darunter zwei Hochhäuser mit 19 sowie 24 Stockwerken, weisen laut den Angaben eine Gesamtfläche von 42'200 m2 auf.

Den vollständigen Artikel lesen ...