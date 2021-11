Der Chemieriese BASF hat sich ehrgeizige Ziele zur Verringerung des CO2-Austoßes gesetzt - und lässt den Ankündigungen auch taten folgen. Nachdem der DAX-Konzern bereits mit RWE und Ørsted zwei große Deals zur Versorgung mit Windstrom unter Dach und Fach gebracht hatte, folgt nun ein weiteres großes Projekt mit Air Liquide. So soll am Verbundstandort in Antwerpen CO2 mithilfe der CCS-Technologie aufgefangen und abgeschieden werden. Mehr dazu lesen Sie hier. BASF und Air Liquide hoffen, dass durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...