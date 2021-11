- Die US-Indizes begannen den gestrigen Handel in positiver Stimmung, doch wurden die meisten Gewinne bis zum Börsenschluss wieder aufgezehrt. Der Dow Jones gewann 0,05%, der S&P 500 fiel um 0,32% und der Nasdaq 100 gab 1,26% nach. - Tech-Aktien wurden durch den Anstieg der Renditen unter Druck gesetzt. Der US-Dollar und die Renditen stiegen an, nachdem das Weiße Haus bekannt gab, dass Biden Powell für eine zweite Amtszeit als Fed-Vorsitzender nominieren werde. - Die Indizes in Asien wurden gemischt ...

