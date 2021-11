LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Safran von 129 auf 134 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Milene Kerner machte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie Gedanken zum Kapitalmarkttag und erwarteten Zielen für das Jahr 2025. Passend zur derzeitigen Situation in der Branche dürften diese vorsichtig ausfallen. Für 2025 führte sie nun auch erste Schätzungen in ihr Bewertungsmodell ein./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2021 / 18:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2021 / 05:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000073272

