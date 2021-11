DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Japan findet aufgrund des Feiertages "Arbeitsdanktag" kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, hat die Entscheidung von US-Präsident Joe Biden begrüßt, Jerome Powell eine zweite Amtszeit an der Spitze der US-Notenbank Fed zu gewähren. Dies beseitige die Unsicherheit und ermögliche es der Fed, sich auf die Wirtschaft zu konzentrieren, so der Chef der Atlanta Fed. Die US-Notenbank sollte offen dafür sein, auf ihrer nächsten Sitzung Mitte Dezember über eine schnellere Verlangsamung ihrer Wertpapierkäufe (Tapering) zu sprechen, sagte der Präsident der Atlanta Fed. "Ich denke, dass es gute Argumente dafür gibt, dass wir wirklich darüber nachdenken sollten, wie schnell wir das Tapering durchführen", sagte Bostic. Ein schnelleres Tempo des Tapering würde der Fed die Möglichkeit geben, die kurzfristigen Zinssätze früher als erwartet anzuheben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:45 Medtronic plc, Ergebnis 2Q

22:05 HP Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,9 zuvor: 58,7 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,0 zuvor: 58,4 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.675,25 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 16.351,75 -0,2% Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index 24.673,16 -1,1% Kospi 2.997,33 -0,5% Schanghai-Composite 3.589,65 +0,2% S&P/ASX 200 7.410,60 +0,8%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen setzt sich im späten Geschäft keine einheitliche Tendenz durch. In Japan wird wegen eines Feiertages nicht gehandelt. Ähnlich wie am Montag in den USA beherrscht die US-Geldpolitik die Schlagzeilen. US-Notenbankpräsident Jerome Powell bekommt eine zweite Amtszeit, Fed-Gouverneurin Lael Brainard kommt damit nicht zum Zuge. Sie gilt als taubenhafter als Powell. Der Dollar verteidigt seine zuvor mit der Personalie aufgebauten Gewinne. Nachdem die deutlich steigenden Marktzinsen in den USA die Technologiewerte unter Druck gesetzt hatten, vollzieht sich dies nun in Asien nach. In Hongkong spricht man aber auch von der Sorge einer schärferen Regulierung in China. Dort büßen Alibaba Group 2,6, Tencent 1,9 und Meituan 2,9 Prozent ein. Im arg gebeutelten Immobiliensektor steigen einige Kurse. Analysten verweisen auf unterstützende staatliche Maßnahmen für kleinere Branchenunternehmen. Auf dem chinesischen Kernland dreht der Schanghai-Composite ins Plus. Öltitel zählen zu den Schlusslichtern, weil die Ölpreise nachgeben - belastet von neuerlichen Spekulationen, die USA könnten im Verbund mit anderen Staaten Teile der strategischen Ölreserven auf den Markt verwerfen. Auch im südkoreanische Seoul werden Technologiewerte gegeben, aber auch Automobiltitel. Von der Zentralbank wird erwartet, dass sie am Donnerstag die Zinsen erhöhen wird. In Australien hat der S&P/ASX-200 mit den höchsten Aufschlägen seit über einer Woche geschlossen. Bergbau- und Energiepapiere befeuerten den Markt - getrieben von gestiegenen Rohstoffpreisen. Bankentitel erholten sich vom jüngsten Rückschlag - auch mit Blick auf die in den USA deutlich gestiegenen Marktzinsen.

US-NACHBÖRSE

Während Zoom nach der Schlussglocke mit 6,2 Prozent unter die Räder gerieten, verloren Agilent 3,9 Prozent. Das Umsatzwachstum der Zoom Video Communications hat sich im jüngsten Quartal verlangsamt, da die Nachfrage nach Videokonferenzen nachließ. Der Laborausrüster Agilent verbuchte in der vierten Periode steigende Gewinne und Umsätze. Allerdings zeichneten dafür vor allem die Bereiche Diagnostik und Genomik verantwortlich, die übrigen Geschäftsbereiche hinkten hinterher. Moderna liefen nach einem Aufschlag von 7,2 Prozent im regulären Geschäft um weitere 0,5 Prozent. Im Handel war von Umsatzhoffnungen im Zuge weltweiter Auffrischungsimpfungen die Rede.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.619,25 +0,0% 17,27 +16,4% S&P-500 4.682,94 -0,3% -15,02 +24,7% Nasdaq-Comp. 15.854,76 -1,3% -202,68 +23,0% Nasdaq-100 16.380,98 -1,2% -192,37 +27,1% Di Mo Umsatz NYSE (Aktien) 943 Mio 938 Mio Gewinner 1.541 1.164 Verlierer 1.842 2.184 Unverändert 143 153

Uneinheitlich - Dass Fed-Chef Jerome Powell eine zweite Amtszeit bekommt, begrüßte der Aktienmarkt zunächst, im späten Geschäft fielen die Indizes aber deutlich zurück. Die Abwärtsbewegung wurde von den zuletzt besonders gesuchten Technologiewerten an der Nasdaq angeführt. Bankenwerte profitierten dagegen von den kräftig steigenden Renditen. Goldman Sachs verteuerten sich um 2,3 und JP Morgan um 2,1 Prozent. Tesla stiegen um 1,7 Prozent, nachdem CEO Elon Musk mitgeteilt hatte, dass das Model S Plaid "um März herum" in China auf den Markt kommen könnte. Die Aktie von Vonage Holdings machte einen Kurssprung um rund 27 Prozent nach oben. Ericsson will den Anbieter von globaler Cloud-Kommunikation für Unternehmen für rund 6,2 Milliarden US-Dollar übernehmen. Astra Space schossen um 17 Prozent nach oben,nachdem das Raumtransportunternehmen seinen ersten kommerziellen Orbitalstart erfolgreich abgeschlossen hatte.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,58 6,9 0,51 46,5 5 Jahre 1,31 8,7 1,22 95,1 7 Jahre 1,55 9,5 1,45 90,0 10 Jahre 1,62 7,6 1,55 70,5 30 Jahre 1,97 5,5 1,91 32,0

Mit der Ernennung Powells zum Fed-Chef für weitere vier Jahre zogen die Renditen am US-Anleihemarkt massiv an. Die US-Notenbank dürfte damit auf dem eingeschlagenen Weg einer allmählichen Straffung der Geldpolitik bleiben, so die Überlegung der Marktteilnehmer.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo., 17:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,1239 +0,0% 1,1237 1,1263 -8,0% EUR/JPY 129,34 +0,2% 129,07 129,22 +2,6% EUR/CHF 1,0476 -0,1% 1,0721 1,0479 -3,1% EUR/GBP 0,8396 +0,1% 0,8390 0,8398 -6,0% USD/JPY 115,08 +0,2% 114,84 114,73 +11,4% GBP/USD 1,3386 -0,1% 1,3396 1,3412 -2,1% USD/CNH 6,3856 -0,1% 6,3903 6,3842 -1,8% Bitcoin BTC/USD 56.321,18 -0,7% 56.743,69 58.004,26 +93,9%

Der Dollar zog mit der Powell-Personalie an, weil Powell als weniger taubenhaft gilt als die ebenfalls als nächste Fed-Chefin gehandelte Lael Brainard. Der Dollarindex legte um 0,5 Prozent zu, der Euro fiel auf 1,1240. Die Notenbank dürfte damit auf Kurs bleiben, hieß es mit Blick auf das beschlossene Tapering und die Aussicht auf im nächsten Jahr steigende US-Zinsen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,89 76,75 -1,1% -0,86 +59,8% Brent/ICE 79,05 79,70 -0,8% -0,65 +57,1%

Der Ölpreis legte um ein halbes Prozent zu. Am Markt gab es Spekulationen, dass die Opec die Ausweitung ihrer Produktion überdenken könnte. Zugleich wirkte der feste Dollar bremsend.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.803,81 1.804,67 -0,0% -0,87 -5,0% Silber (Spot) 24,00 24,19 -0,8% -0,19 -9,1% Platin (Spot) 1.015,33 1.014,90 +0,0% +0,43 -5,1% Kupfer-Future 4,38 4,40 -0,4% -0,02 +24,3%

Der Goldpreis sackte mit den stark gestiegenen Marktzinsen um 2,2 Prozent ab. Das war der stärkste Tagesrückgang seit über drei Monaten für das Edelmetall, das als zinslose Anlage bei steigenden Renditen am Anleihemarkt an Attraktivität verliert.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

BEZIEHUNGEN USA - CHINA

Gut eine Woche nach dem Video-Gespräch von US-Präsident Joe Biden mit Chinas Staatschef Xi Jinping hat erneut ein US-Kriegsschiff die Meeresstraße zwischen Taiwan und dem chinesischen Festland durchfahren. Die Routinepassage des Zerstörers USS Milius "zeigt das Engagement der USA für einen freien und offenen Indopazifik", erklärte das US-Militär. Laut einer Zählung internationaler Experten war es die elfte Durchfahrt eines US-Schiffes in diesem Jahr. Kriegsschiffe der USA und ihrer Verbündeten führen regelmäßig Übungen in der Meerenge durch, was oft wütende Reaktionen in Peking auslöst. China sieht Taiwan und die umliegenden Gewässer als sein Hoheitsgebiet an.

INFLATION

