Der von Grund auf neu entwickelte Pick-up wird am Mittwoch, 24. November, ab 8:00 Uhr per Livestream vorgestelltDie Ford Motor Company wird die von Grund auf neu entwickelte nächste Generation des Pick ups Ford Ranger live im Internet vorstellen.Termin:Mittwoch, 24. November, ab 8:00 Uhr deutscher Zeit.Link:https://www.youtube.com/c/FordEuropeEin entsprechender Pressetext sowie erste Bilder der nächsten Ford Ranger-Generation werden ebenfalls am 24 November veröffentlicht (um 8.15 Uhr).Die neue Ford Ranger-Generation kommt ab 2022 in über 180 Ländern auf den Markt, darunter auch in Deutschland. Ford hat sich bei der Entwicklung ausschließlich an den Kundenbedürfnissen orientiert. Die neue Generation dieses Bestsellers wird der robusteste, leistungsfähigste und der am besten vernetzte Ranger aller Zeiten werden.Offiziell homologierte Kraftstoffeffizienz- und CO2-Emissionswerte gemäß WLTP-Testzyklus werden vor dem Verkaufsdatum veröffentlicht.