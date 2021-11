Die europäische Gemeinschaftswährung wird seit längerer Zeit durch die US-Geldpolitik unter Druck gesetzt.Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag weiter schwach tendiert. In der Nacht auf Dienstag fiel die Gemeinschaftswährung mit 1,1226 US-Dollar auf den tiefsten Stand seit Mitte 2020. In den vergangenen Wochen wurden bereits ähnliche Tiefstände markiert. Aktuell hat er sich auf 1,1238 Dollar etwas erholt. Zum Franken bewegt sich der Euro weiterhin unterhalb der 1,05er Marke. Bei einem Stand von zuletzt...

