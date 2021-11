Europäische Aktienmärkte werden heute voraussichtlich schwächer eröffnen Vorläufige PMIs aus Europa und den Vereinigten Staaten Biden hält um 20:00 Uhr eine Rede Die Futures-Märkte deuten auf eine niedrigere Eröffnung der heutigen europäischen Handelssitzung hin. Dies folgt auf eine schwache Sitzung an der Wall Street gestern und eine gemischte Sitzung in Asien heute. Die wichtigsten Makrodaten des Tages werden am Vormittag veröffentlicht - die europäischen PMIs für November. Die französischen Werte um 9:15 Uhr und die deutschen Werte ...

