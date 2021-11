Zuletzt hatte die Aktie der Deutschen Lufthansa ISIN: DE0008232125 eine unglaubliche Performance an den Tag gelegt. Nach einem Hoch bei 7,136 Euro und einem Kursgewinn von über 30 Prozent geht es aber wieder nach unten und der Kurs bewegt sich in einem Abwärtstrend. Die 100-Tage-Linie wurde bereits verloren und der Kursverfall konnte an der 38-Tage-Linie gebremst werden. Die Gegenreaktion dürfte nur eine Frage der Zeit sein. Um auf der zweiten Aufstiegswelle ...

