Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech erlebt an der Börse gerade einen neuen Höhenflug, der nun neue Nahrung erhalten könnte. Denn vermutlich morgen wird die europäische Arzneimittelbehörde EMA entscheiden, ob der Impfstoff auch die Zulassung für die Altersgruppe der Fünf- bis Elfjährigen erhält. Beim Blick auf den gestrigen Kursverlauf an der Wall Street könnte man annehmen, dass sich hier besser informierte Kreise bereits eingedeckt haben…

Denn BioNTech beendete gestern die insgesamt neunte (!) Sitzung in Folge mit Kursgewinnen. Alleine gestern ging es an der Nasdaq um mehr als elf Prozent nach oben! Ausgehend von den Tiefs Anfang November bei 226 US-Dollar hat die Aktie damit nun in nur zwei Wochen fast 100 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...