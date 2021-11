Das Erneuerbare-Unternehmen Enovos mit Wurzeln in Deutschland betreibt die Anlage. Der Stahlhersteller Arcelor Mittal hat dafür eine Wasserfläche zur Verfügung gestellt.Das Erneuerbare-Unternehmen Enovos und der Stahlhersteller Arcelor Mittal haben die Einweihung der ersten schwimmenden Photovoltaikanlage Luxemburgs bekannt gegeben.Die Anlage wurde mit 25.000 Solarmodulen auf einem ehemaligen Kühlteich errichtet, der sich im Besitz des Stahlherstellers ArcelorMittal Differdange befindet. Das Unternehmen betreibt in der gleichnamigen Gemeinde in Luxemburg ein Elektrostahlwerk. Die luxemburgische ...

