Nach den Gewinnmitnahmen am Vortag steht der DAX am Dienstag weiter unter Druck. Der XDAX signalisiert kurz vor dem Handelsstart einen Handelsstart im Bereich von 16.000 Punkten. Marktteilnehmer begründen die allgemeine Schwäche mit der Nominierung des amtierenden US-Notenbankchefs Jerome Powell für eine zweite Amtszeit.Die Bestätigung Powells im Amt führt aber nun dazu, dass für das kommende Jahr in den USA jetzt mit drei Zinserhöhungen gerechnet wird. "Am Freitag hat der Konsens noch bei zwei ...

