Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Rentenmarkt konnte zum Auftakt der Woche das erhöhte Niveau vom Freitag zunächst halten und profitierte dabei von den anhaltenden Corona-Sorgen, die nicht nur die Zinserwartungen in Europa in Schach halten, sondern auch über den Ölpreis dämpfend auf die Inflationserwartungen wirken, so Ralf Umlauf von der Helaba. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...