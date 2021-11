Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der VST BUILDING TECHNOLOGIES AG vom 22.11.2021:Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG hat heute beim Landesgericht Korneuburg in Österreich einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Das Unternehmen soll während des Verfahrens fortgeführt werden. Die Gesellschaft hat einen Sanierungsplan vorgelegt, in dem sie ihren Gläubigern eine Quote von 20% anbietet, die innerhalb von drei Jahren zu zahlen ist. (23.11.2021/alc/n/a) ...

