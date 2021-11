Am deutschen Aktienmarkt hält die Unsicherheit ob der Corona-Entwicklung an. Der Leitindex entfernt sich am Dienstagmorgen zunächst etwas weiter von seinem jüngsten Rekord. Etwa eine halbe Stunde vor Xetra-Handelsstart wurde der DAX -0,27% etwa 0,7 Prozent tiefer gesehen bei knapp 16.000 Punkten.Am vergangenen Donnerstag hatte der DAX nach einer inzwischen fast siebenwöchigen Rally bei 16.290 Punkten ...

