Mit der neuen Strategie "Growing Green" erhöht RWE massiv die Schlagzahl und investiert 50 Mrd. Euro brutto in ihr Kerngeschäft. Dies teilte der DAX-Konzern vor wenigen Tagen mit. Damit würden pro Jahr durchschnittlich 5 Mrd. Euro brutto in Offshore- und Onshore-Windkraft, Solar, Speicher, flexible Backup-Kapazitäten und Wasserstoff fließen. In der Folge werde das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...