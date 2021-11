Die Wiener Börse berechnet und verbreitet ab heute mit dem RTX Retail einen neuen Sektorindex für den russischen Aktienmarkt. Der Aktienindex bildet die Entwicklung der umsatzstärksten russischen Einzelhandels-Aktien an der Moskauer Börse ab, darunter die E-Commerce Shops Ozon Holdings und M.Video sowie die größten russischen Einzelhandelsketten Magnit und X5, teilt die Wiener Börse mit. Der Index wird in Echtzeit in EUR, USD und RUB berechnet und dient als Basiswert für strukturierte Produkte und Derivate. Die Indexpalette für den russischen Markt umfasst damit 50 Benchmarks. Die Wiener Börse bietet aktuell mehr als 150 Benchmarks.

