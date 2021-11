Nach wie vor kommt die Nordex-Aktie nicht richtig in Schwung. Zuletzt haben die Papiere des Turbinenbauers zwar einen Doppelboden ausgebildet. Doch der Ausbruch aus dem Abwärtstrend lässt weiter auf sich warten. Ein neuer Auftrag von RWE kann der Aktie am Dienstag zunächst ebenfalls keinen Auftrieb verleihen.Der Auftrag von RWE Renewables in Frankreich hat insgesamt ein Volumen von 44 Megawatt. Errichtet werden die elf Turbinen des Typs N149/4.X der Delta4000-Serie ab August 2022, im Oktober soll ...

