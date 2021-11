TUI verbreitet zusehends Optimismus. Nicht nur die Buchungslage für den Winterurlaub sei nicht schlecht (DER AKTIONÄR berichtete), vielmehr könne auch der kommende Sommer eine "Rückkehr zur Normalität" bedeuten, so TUI-Deutschland-Chef Stefan Baumert. Kann die Aktie des Reiseveranstalters nun nach ihrem gestrigen Plus weiter Boden gut machen? TUI geht davon aus, dass im nächsten Sommer - trotz der aktuellen Zuspitzung der Infektionslage in Deutschland - "ganz oder annähernd" das Vorkrisenniveau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...