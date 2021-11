Der gestrige DAX-Rücklauf setzte nahtlos an die Verluste vom Donnerstag und Freitag an. Im Chartbild ist damit der Trendkanal an der Unterseite getestet und könnte heute brechen. Positiv wirkte zwar die Benennung von Jerome Powell für die zweite Amtszeit als Fed-Vorsitzenden, doch dies wirkte an der Wall Street nicht bis ...

