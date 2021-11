Der Energiekonzern E.ON (ISIN: DE000ENAG999) will seine Dividende bis 2026 um bis zu 5 Prozent und sein Ergebnis je Aktie um 8 bis 10 Prozent pro Jahr steigern, wie am Dienstag im Rahmen eines virtuellen Kapitalmarktages berichtet wurde. Für 2021 schlägt der Konzern eine Dividende in Höhe von 49 Cent je Aktie vor. Die nächste Hauptversammlung findet am 12. Mai ...

