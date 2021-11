Gelingt ein Ausbruch nach oben, würde sich die Lage deutlich aufhellen und es wäre mit einem weiteren Hochlauf bis 16.500 Punkte zu rechnen. In den Vormonaten ist der DAX jedoch immer wieder am oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart nach unten abgeprallt. Und seit dem Verlaufshoch bei 16.290 Punkten befindet sich der DAX ebenfalls wieder auf dem Rückzug. Aktuell kann sich der DAX noch am 10er-EMA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...