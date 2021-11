DJ MÄRKTE ASIEN/Hongkong schwach - Sydney freundlich

SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen Börsen hat sich am Dienstag eine überwiegend negative Tendenz durchgesetzt - ein Muster, das schon in den USA zu beobachten war. Dort waren die Kurse im späten Geschäft zurückgekommen, belastet von stark steigenden Marktzinsen. Das Geschehen spielte sich zwischen freundlichen Kursen in Australien und schwächeren in Hongkong ab. In Japan wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

Die US-Geldpolitik war das Hauptthema, nachdem US-Notenbankpräsident Jerome Powell für eine zweite Amtszeit nominiert wurde und Fed-Gouverneurin Lael Brainard, die als taubenhafter als Powell gilt, nicht zum Zug kam und Powells Stellvertreterin wird. Der Dollar verteidigte in Asien seine mit der Personalie aufgebauten Gewinne.

Nachdem die mit der Powell-Ernennung stark gestiegenen Marktzinsen in den USA die Technologiewerte unter Druck gesetzt hatten, weil Technikkonzerne vielfach mit einem hohen Fremdfinanzierungsanteil operieren, vollzog sich dies in Asien nach. Flankiert wurde die Spekulationen auf geldpolitische Straffungen durch neue Argumente aus Singapur, wo die Verbraucherpreise so schnell wie seit mehr als acht Jahren nicht mehr gestiegen sind.

In Hongkong drückten auch Sorgen einer schärferen Regulierung auf die Technikaktien. Alibaba büßten 2,5, Tencent 2,3 und Meituan 2,4 Prozent ein. Im arg gebeutelten Immobiliensektor stiegen Country Garden um 2,4 und China Evergrande um 7,6 Prozent. Longfor stagnierten und gaben frühere Aufschläge wieder ab. Analysten verwiesen auf unterstützende staatliche Maßnahmen für Branchenunternehmen. So sollen die Banken mehr Kredite vergeben.

In Schanghai (+0,2%) gehörten Kohleaktien zu den Gewinnern, nachdem der Kohleausstoß wieder gestiegen ist.

In Südkorea lauern Zinserhöhungen

Auch im südkoreanische Seoul wurden Technologiewerte verkauft. Aktien aus den Bereichen Internet, Biotechnologie und Elektronik standen unter Druck, aber auch Automobiltitel. Von der koreanischen Zentralbank wird erwartet, dass sie am Donnerstag die Zinsen erhöhen wird. Die Biotechnologietitel von Celltrion sanken um 6 Prozent, der Internet-Wert Naver verlor 2,4 Prozent. Samsung Electronics kletterten nach dem starken Anstieg vom Vortag um weitere 0,5 Prozent. Der Konzern will offenbar für rund 17 Milliarden Dollar eine Chipfabrik in Texas errichten, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten.

In Australien schloss der S&P/ASX-200 0,8 Prozent fester. Bergbau- und Energiepapiere befeuerten den Markt - getrieben von gestiegenen Rohstoffpreisen. Bankentitel erholten sich vom jüngsten Rückschlag - auch mit Blick auf die in den USA deutlich gestiegenen Marktzinsen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.410,60 +0,8% +12,5% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag Kospi (Seoul) 2.997,33 -0,5% +4,3% 07:00 Schanghai-Comp. 3.589,09 +0,2% +3,3% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.653,46 -1,2% -8,3% 09:00 Taiex (Taiwan) 17.666,12 -0,8% +19,9% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.228,97 -0,3% +13,7% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.522,30 -0,3% -6,2% 10:00 BSE (Mumbai) 58.350,57 -0,2% +21,9% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:49 Uhr % YTD EUR/USD 1,1254 +0,1% 1,1237 1,1267 -7,9% EUR/JPY 129,13 +0,0% 129,07 128,74 +2,4% EUR/GBP 0,8398 +0,1% 0,8390 0,8388 -6,0% GBP/USD 1,3401 +0,0% 1,3396 1,3433 -2,0% USD/JPY 114,74 -0,1% 114,84 114,26 +11,1% USD/KRW 1.188,07 -0,2% 1.190,55 1.187,05 +9,4% USD/CNY 6,3837 -0,0% 6,3854 6,3814 -2,2% USD/CNH 6,3848 -0,1% 6,3903 6,3831 -1,8% USD/HKD 7,7929 +0,0% 7,7904 7,7918 +0,5% AUD/USD 0,7227 +0,0% 0,7225 0,7250 -6,2% NZD/USD 0,6942 -0,2% 0,6955 0,7008 -3,4% Bitcoin BTC/USD 56.127,01 -1,1% 56.743,69 57.531,51 +93,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,94 76,75 -1,1% -0,81 +59,9% Brent/ICE 79,14 79,70 -0,7% -0,56 +57,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.807,74 1.804,67 +0,2% +3,07 -4,8% Silber (Spot) 24,08 24,19 -0,5% -0,11 -8,8% Platin (Spot) 1.017,35 1.014,90 +0,2% +2,45 -5,0% Kupfer-Future 4,39 4,40 -0,2% -0,01 +24,5% ===

November 23, 2021

