Wien (www.anleihencheck.de) - Die zunehmende Inflationsdynamik ist derzeit eines der beherrschenden Themen in den drei CEE-Staaten Polen, Tschechien, Ungarn, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Nach einer überraschenden Zinsanhebung um 40 Basispunkte im Oktober sei in Polen Anfang November eine weitere Zinsanhebung um 75 Basispunkte gefolgt. Angesichts einer Teuerungsrate von inzwischen rund 7% und für 2022 erwarteten durchschnittlich 5,8% (Notenbankziel: 1,5% bis 3,5%) sei es absolut verständlich, dass Polens Notenbank nun nachziehe, nachdem in Tschechien und Ungarn bereits im Sommer die Notenbanken mit Zinsanhebungen begonnen hätten. Auch die polnische Kerninflation liege mit rund 5% weit über Zielwert und angesichts eines sehr engen Arbeitsmarkts würden Zweitrundeneffekte und im schlechtesten Fall eine Lohn-Preis-Spirale drohen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...