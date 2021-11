Die Nominierung Powells zum neuen Fed-Chef hat an den Aktienmärkten ein kleines Beben ausgelöst. Die Angst der Anleger ist jetzt, dass im kommenden Jahr drei statt zwei Zinsanhebungen in den USA stattfinden werden, was per se nicht gut für Wachstumsaktien wie Nel ist. Der Chart schaut nicht gut aus.Die Nel-Aktie hat in den letzten Handelsstunden nicht nur die 200-Tage-Linie unterschritten, sondern mit dem Bruch der Unterstützung bei 1,80 Euro eine sogenannte Rounding-Top-Bildung abgeschlossen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...