22 Milliarden Euro sollen in den Ausbau der Netze fließen und 5 Milliarden Euro in das Geschäft mit Kundenlösungen. Bis zu 90 Prozent der Investitionen werden Eon zufolge die strengen Nachhaltigkeitskriterien der EU-Taxonomie erfüllen.Eon hat am Dienstag seine Wachstumsstrategie bis 2026 auf einem virtuell veranstalteten Kapitalmarkt-Tag vorgestellt. Dabei kündigte der Vorstand des Energiekonzerns milliardenschwere Investitionen in die Energiewende an bei einer gleichzeitigen kontinuierlichen Steigerung des operativen Ergebnisses und der Dividende für die Aktionäre. "Eon startet jetzt eine umfassende ...

