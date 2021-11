DJ Neuartige nachhaltige und emissionsfreie Reinigung von Containern und Containerplätzen - Vebego und Oecogreen - eine saubere Zusammenarbeit

Zürich (pts011/23.11.2021/10:00) - Umweltschutz und Nachhaltigkeit wird bei Vebego grossgeschrieben, mit Oecogreen ist ein perfekter Partner zur Zusammenarbeit gefunden worden. Seit März 2021 bietet Vebego ihren Kunden die nachhaltige und emissionsfreie Reinigung von Containern und Containerplätzen durch Oecogreen an.

Oecogreen ist ein Zürcher Start-up, das schweizweit nachhaltige und umweltschonende Dienstleistungen rund um Reinigung, Reparatur und Verkauf von Abfallcontainern anbietet. Der eigens konzipierte, mit Ökostrom betriebene E-LKW für die mobile Containerreinigung ist exklusiv bei Oecogreen im Einsatz. Dank vollelektrischem Antrieb entstehen beim Betrieb keinerlei lokale Emissionen.

Wie umweltgerechtes Reinigen geht

Die Container von Hauskehricht und Grünabfall werden von Oecogreen vor der Reinigung auf ihre Funktion überprüft und in einem ersten Schritt von aussen manuell gereinigt. Danach folgt die gründliche Innenreinigung mittels innovativer Technologie und Infrastruktur, damit der Wasserverbrauch auf ein Minimum reduziert wird. Dank der neuesten Hochdruckdüsen kann auf den Einsatz von Heisswasser verzichtet werden, trotzdem werden hartnäckige Schmutzablagerungen sauber entfernt. Dieser ganze Prozess findet komplett im Innenraum des LKWs statt, dabei wird das Schmutzwasser in einem Tank aufgefangen und gemäss den Gewässerschutzvorschriften in eine Abwasserreinigungsanlage (ARA) zurückgeführt. Der nun gereinigte Container wird zudem mit einem nachhaltigen und biologisch abbaubaren Mittel desinfiziert, damit sich keine Krankheitserreger, Bakterien und Ungeziefer verbreiten können.

Vebego darf für viele Unternehmen einen ganzheitlichen Auftrag zur Pflege, Wartung und zum Unterhalt ausführen, zu dem ebenfalls die Containerleerung gehört. Diese Kunden können seit März 2021 vom ressourcenschonenden und umweltbewussten Reinigungs- und Reparaturservice von Oecogreen profitieren. Dass sämtliche Materialien eine möglichst lange Lebensdauer haben, ist nicht nur im Sinne von Vebego, sondern auch von ihren Kunden.

Über Vebego Die Vebego Schweiz Holding AG mit Sitz in Zürich ist eine der führenden Anbieter von Immobilien- und Facility-Management Leistungen. Unter ihrem Dach operieren die Vebego AG und die Cleaning Service SA, die umfassende und massgeschneiderte Facility Services anbieten. Vebego Santé deckt vielfältige Support Services für Service Excellence im Gesundheitswesen ab. Die CarePeople AG ist in der Privatpflege und Stellenvermittlung für das Gesundheits- und Sozialwesen tätig. Weiter bietet die Vebego Airport AG Support Services in der Aviatik an. Mit der Tochter Move Consultants AG, die Marktleader im Data Trust ist, werden strategische Immobilien- und Workspace Solutions angeboten. Die Holding ist ein zu 100 Prozent eigenfinanziertes Familienunternehmen, beschäftigt rund 8'000 Mitarbeitende und erzielte 2020 einen Umsatz von über CHF 240 Mio.

Über die Oecogreen AG Oecogreen ist seit 2020 am Markt und bietet Dienstleistungen rund um Reinigung, Reparatur und Verkauf von Abfallcontainern an. Als erstes Unternehmen schweizweit, nachhaltig und umweltschonend: Der Reinigungsprozess erfolgt in modernen Elektro-Lastwagen, sie verursachen während ihrer Säuberungstouren keinerlei lokale Schadstoffemissionen.

Weitere Informationen: Axel Will, Head Marketing & Communication Vebego Schweiz E-Mail: axel.will@vebego.ch

Nadia Vitale, Kommunikation & Marketing Oecogreen AG E-Mail: Nadia.vitale.nv@gmail.com

Anbei finden Sie diese Pressemitteilung als PDF-Dateien auch auf Französisch und Italienisch.

Aussender: Vebego AG Ansprechpartner: Axel Will E-Mail: axel.will@vebego.ch Website: www.vebego.ch

