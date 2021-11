Berlin (ots) -KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für die Schulung des Sicherheitsbewusstseins und simuliertes Phishing, warnt vor Betrugsmaschen im Vorfeld des "Black Friday" am 26. November. Forschern des Anbieters zufolge berichteten 30 Prozent der Menschen in den USA, eine Phishing-Nachricht rund um den Black Friday im Jahr 2020 erhalten zu haben. Da der Black Friday auch hierzulande immer bekannter wird, setzen viele Einzel- und Onlinehändler auf Angebote, um ihr Weihnachtsgeschäft anzukurbeln."Ein Drittel der US-Verbraucher (30 Prozent) gab an, letztes Jahr rund um den Black Friday eine Phishing-E-Mail erhalten zu haben, entweder per E-Mail oder SMS", schreiben die Forscher von Tessian (https://www.tessian.com/blog/delivery-phishing-scams-black-friday/). "Verbraucher rechnen damit, in dieser Zeit mehr Werbe-E-Mails zu erhalten, in denen Angebote angepriesen werden, sowie Updates zu Bestellungen versendet werden. Die Posteingänge sind voller als sonst, und das macht es Cyberkriminellen leichter, ihre bösartigen Nachrichten unter die Nachrichten zu mischen. Wenn die E-Mail den Anschein erweckt, als käme sie von einem bekannten Anbieter und wenn auch die E-Mail-Adresse seriös wirkt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Leser darauf klickt. Diese Links führen umgehend zu gefälschten Websites oder laden schädliche Anhänge herunter." Tessian rät Arbeitgebern dafür zu sorgen, dass Mitarbeiter diese Art von Angriffen erkennen können.Security Awareness als Schlüssel zur Verteidigung gegen Phishing-Kampagnen"Die effektivste Maßnahme zur Vorbeugung solcher Angriffe ist, ein umfassendes Security Awareness Training für die Mitarbeiter anzubieten. Grundsätzlich wird hierbei versucht, mithilfe von simulierten Phishing-Mails zu testen, wie aufmerksam die Mitarbeiter sind. Das Ziel der Trainings ist, eine gesteigerte Sensibilisierung bezüglich der Gefahren und dem Erkennen solcher Attacken zu erreichen. Zudem sollte man herausfinden, auf welche Art von Angriffen die Benutzer hereinfallen und auf welche nicht, um entsprechende Daten zur Messung des eintretenden Trainingserfolgs zu generieren", sagt Jelle Wieringa, Security Awareness Advocate bei KnowBe4.Die Schulung der Benutzer mit interaktivem und ansprechendem On-Demand-Material ist notwendig, damit die Botschaft verinnerlicht und nicht nur oberflächlich behandelt und schnell vergessen wird. Die Anzahl der geglückten Phishing-Angriffe auf das Unternehmen kann durch ein solches Training sehr stark reduziert werden und neben den technischen Sicherheitsoptionen können die Mitarbeiter somit als "menschliche Firewall" geschult und eingesetzt werden.Benutzer, die ein Sicherheitstraining absolvieren, fallen weitaus seltener auf Phishing-Angriffe herein, ganz gleich, wie treffsicher die Nachahmung ist.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/5080267