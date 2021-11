DJ Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen - Neues Buch zeigt Grundlagen, Anwendungsbeispiele und Umsetzungsstrategien von KI

Würzburg (pts012/23.11.2021/10:10) - Als einer der zukunftsweisenden Treiber, die unsere Wirtschaft und Gesellschaft dauerhaft verändern werden, ist Künstliche Intelligenz längst mehr als ein Thema für die Forschungs- und Entwicklungsarbeit großer Konzerne. Auch kleine und mittlere Unternehmen stehen vor der Herausforderung, den Einsatz KI-basierter Technologien für den Ausbau und die Absicherung ihrer Geschäftsmodelle zu bewerten. Ziel soll es sein, Potenziale zu heben, die weit über Kosteneinsparungen durch die Minimierung von Maschinenausfallzeiten hinausgehen: Ob Customer Experience Management, smarte Produktentwicklung oder effiziente Logistik - Künstliche Intelligenz bietet vielfältige Einsatzgebiete. Gleichzeitig ist die Unsicherheit groß, welche Möglichkeiten Künstliche Intelligenz schon heute bietet und welche Innovationen im Bereich der KI in weiter Zukunft liegen.

Das Buch richtet sich insbesondere an kleine und mittlere Unternehmen, die sich grundlegend mit der Thematik der Künstlichen Intelligenz und den potenziellen Anwendungsfeldern für ihr Unternehmen auseinandersetzen. Es will Ängste nehmen und Mut machen, Künstliche Intelligenz als Treiber von Innovationen wahrzunehmen. Die Basis bildet eine fundierte Einführung in die Grundlagen der Künstlichen Intelligenz und neuronaler Netze. Darauf aufbauend werden die Einsatzgebiete sowie mögliche mittel- und langfristige Entwicklungen anhand von Praxisbeispielen aufgezeigt. Auch systemimmanente Risiken und Nebenwirkungen werden behandelt - denn die Grenzen der Technologie zu kennen, hilft, Enttäuschungen bei Entwicklung und Nutzung vorzubeugen. Abschließend werden pragmatische Wege dargelegt, wie die Potenziale von Künstlicher Intelligenz erkannt und umgesetzt werden können.

Aus dem Inhalt: * Grundlagen der Künstlichen Intelligenz * Technologische und ökonomische Trends und Treiber * Anwendungsfelder, inklusive 20 Praxiscases, unter anderem aus den Bereichen Predictive Maintenance, Augmented Reality und Autonome Robotik * Risiken und Nebenwirkungen wie Nachvollziehbarkeit, Prognostizierbarkeit, Verantwortung, Missbrauch * Umsetzungsstrategien für Unternehmen: Potenziale erkennen und nutzen

Joachim Reinhart, Oliver Mayer, Christian Greiner: Künstliche Intelligenz: Grundlagen, Anwendungsbeispiele und Umsetzungsstrategien für Unternehmen 1. Auflage 2021, 242 Seiten Preis Taschenbuch: 34,80 EUR Preis E-Book: 22,80 EUR ISBN Taschenbuch: 978-3-8343-3511-1 ISBN E-Book: 978-3-8343-6273-5

Das Vogel-Fachbuchprogramm begleitet Professionals bei ihren beruflichen Herausforderungen, zeigt den aktuellen Stand des Wissens und eröffnet neue Perspektiven. Das Fachbuchportfolio geht auf technische und wirtschaftliche Treiber ein und bietet mehrmediales, gut strukturiertes Fachwissen. Modern und übersichtlich aufbereitet mit intelligenten Zusatzfeatures adressiert es bevorzugt Professionals in den Branchen Automobil, Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik und Verfahrenstechnik.

Vogel Communications Group http://vogel.de ist mit 750 Mitarbeiter:innen und rund 100 Mio. Umsatz ein führender Anbieter von Fachkommunikation und Fachinformation. Sie ist im deutschsprachigen Raum an 7 Standorten tätig, darüber hinaus auch international mit Schwerpunkt China. Unter dem Dach der Unternehmensgruppe bündeln sich 5 komplementäre Kommunikationsagenturen, 3 Service-Unternehmen und 14 Fachmedienbereiche aus den 5 Wirtschaftsfeldern Automotive, Industrie, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/Steuern und B2B-Kommunikation/Marketing. Die Vogel Communications Group bietet 250+ Services für Unternehmenskommunikation, 100+ Fachzeitschriften, 100+ digitale Plattformen und Communities sowie 300+ Business-Events pro Jahr. Wir machen unsere Kunden durch Kommunikation erfolgreicher - national und international!

