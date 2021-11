FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.11.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 3290 (3040) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS HOCHSCHILD MINING PL TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 130 (200) PENCE - BERENBERG RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 810 (850) PENCE - BERENBERG RAISES CREST NICHOLSON TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 410 (450) PENCE - BERENBERG RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1630 (1540) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2980 (2575) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3400 (3600) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5200 (6000) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 860 (893) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 2000 (2100) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 4650 (4200) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BIG YELLOW GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1686 (1550) PENCE - JPMORGAN RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 2950 (2730) PENCE - 'NEUTRAL' - LBBW RAISES SHELL PRICE TARGET TO 1800 (1600) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES BIG YELLOW GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1720 (1550) PENCE - PEEL HUNT CUTS HOCHSCHILD MINING TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 112 (250) PENCE - SOCGEN CUTS HAMMERSON TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 2750 (3800) PENCE - BERENBERG RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 745 (650) PENCE - 'HOLD'



