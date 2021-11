Resolve Ventures Inc. gab gestern bekannt, dass es mit Wirkung zum 26. November 2021 seinen Namen zu "Atomic Minerals Corporation" ändern wird, um die neue Ausrichtung des Unternehmens beim Einstieg in den Uransektor besser widerzuspiegeln.



Die TSX Venture Exchange hat die Namensänderung genehmigt und bestätigt, dass die Stammaktien des Unternehmens ab o.g. Datum unter dem neuen Namen mit dem neuen Handelssymbol "ATOM" gehandelt werden. Die neue CUSIP-Nummer des Unternehmens wird 04965P109 und die neue ISIN CA04965P1099 lauten.



Der Präsident und CEO des Unternehmens, Clive Massey, erklärte: "Wir freuen uns sehr, in den Uranbereich einzusteigen, und wir sehen darin eine große Chance, alternative Methoden zur Energieerzeugung zu finden, während fossile Brennstoffe allmählich auslaufen."



