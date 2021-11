Nachdem die Plattform im Frühjahr neue Einkaufsmöglichkeiten auslotete, erweitert sie das Angebot nun auf Liveübertragungen. Dafür gibt es schon einen prominenten Kunden: Walmart. Nachdem Twitter bei der Shopintegration spät dran war, holt die Plattform nun beim Social Commerce auf. Der probeweisen Integration eines Shopping-Moduls folgt eine Verkaufsoption für Streamer:innen namens Live Shopping. Sie können an die Übertragung einen Shop dranhängen, in dem etwa die Produkte aufgeführt sind, die im Stream zu sehen sein. In einem Blog-Beitrag zeigt der Betreiber, wie Live ...

Den vollständigen Artikel lesen ...