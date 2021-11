Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Absolute Return A (ISIN LU0454070557/ WKN A0YA5P) schloss den Oktober mit einer Wertminderung in Höhe von 0,4% ab, so die Experten von Sauren.Seit Jahresanfang weise der Dachfonds eine erfreuliche Wertsteigerung in Höhe von 4,7% auf.Die Mehrzahl der aktienorientierten Absolute-Return-Fonds des Portfolios habe im Oktober ein positives Ergebnis erzielt. Deutliche Wertzuwächse hätten der von Eric Bendahan verantwortete Eleva Absolute Return Europe Fund (ISIN LU1331973468/ WKN A2AHMN), welcher um 1,8% zugelegt habe, sowie der von Charles-Henri Nême verwaltete Exane Ceres Fund (ISIN LU0284634564/ WKN A0MLEK) verbucht, der um 1,5% angestiegen sei. ...

