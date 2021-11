Das britische Mineralölunternehmen BP investiert nun auch in Batteriewechseltechnik für Elektroautos. BP hat sich am chinesischen Spezialisten Aulton beteiligt, um zunächst in der chinesischen Stadt Guangzhou Batteriewechseldienste für Taxis, Ride-Hailing-Fahrzeuge und andere Pkw anzubieten. Konkret wird BP Anteile an Aultons Tochter namens Guangzhou Aulton erwerben, sodass diese zum gemeinsamen Joint ...

Den vollständigen Artikel lesen ...