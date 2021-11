HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Zurich nach Gesprächen mit zahlreichen Investoren auf "Buy" mit einem Kursziel von 393 Franken belassen. Die Aktien von Axa und Sampo würden eindeutig denen der Allianz, Zürich oder Generali vorgezogen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu Versicherern. Bei Zurich würden Nachteile durch Ergebnisschwankungen aufgrund von Naturkatastrophen abgewogen gegen Vorteile durch Preisanstiege für gewerbliche Versicherungen. Bei Zurich sei außerdem die erwartete Dividendenrendite von 5,5 Prozent für das Geschäftsjahr 2021 attraktiv./ck/ajx



