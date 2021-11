23.11.2021 - Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) ist unter Druck. Zwar scheinen derzeit die Aufträge nur so zu sprudeln, aber die Aktie geht immer weiter in die Knie. Woran es liegt? Einerseits "hausgemachte" Gründen, wie überraschende Kapitalerhöhung, Probleme mit Onshorewindanlage in Haltern mit ungewissen Auswirkungen, Analystenschelte, steigende Shortpositionen (Symptom oder Ursache?) und Prognoseanpassung erwartete Reaktion auf die anderen Branchenvertreter, die diesen Schritt bereits zuvor gehen mussten. Andererseits die Schwäche der Wettbewerber, die unter Lieferkettenproblemen leiden und ...

